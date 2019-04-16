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Луческу возвращается в свою бывшую команду


фото: Scorum
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу близок к возвращению в турецкий "Бешикташ"

Об этом сообщает Cihan Haber Ajansı.

Луческу заметили на матче чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Истанбулом". Это связывают с тем, что румынский специалист возглавит "Бешикташ" этим летом.

Нынешний главный тренер стамбульского клуба Шенол Гюнеш параллельно возглавляет сборную Турции и хочет сосредоточиться на работе в национальной команде.

Мирча Луческу уже был главным тренером "Бешикташа" в 2002 - 2004 годах.

73-летний румын возглавлял "Шахтер" с 2004 до 2016 года.

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