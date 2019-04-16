Луческу возвращается в свою бывшую команду
16 апреля, 2019, 16:24
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу близок к возвращению в турецкий "Бешикташ"
Об этом сообщает Cihan Haber Ajansı.
Луческу заметили на матче чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Истанбулом". Это связывают с тем, что румынский специалист возглавит "Бешикташ" этим летом.
Нынешний главный тренер стамбульского клуба Шенол Гюнеш параллельно возглавляет сборную Турции и хочет сосредоточиться на работе в национальной команде.
Мирча Луческу уже был главным тренером "Бешикташа" в 2002 - 2004 годах.
73-летний румын возглавлял "Шахтер" с 2004 до 2016 года.
- Напомним, 9 февраля Мирча Луческу отправили в отставку с поста главного тренера сборной Турции.
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