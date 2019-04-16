Киев посетила супружеская пара новых миллионеров "Лото-Забава" из Запорожской области

16 апреля, 2019, 11:22

В Украине стало на одного миллионера больше. Инспектор по кадрам Светлана Громова с Запорожской области выиграла свой первый миллион

Удача улыбнулась ей 17 февраля этого года в 1019-м тираже лотереи "Лото-Забава".

Светлана Громова успешно играет в "Лото-Забава" уже 17 лет. На это ее вдохновил ее отец. Судьбоносный тираж миллионерше повезло смотреть в прямом эфире, поэтому сначала это ее шокировало, не поверила в свое везение

"Играю с 17 лет. Выигрывала уже, ну как - дозванивалась в студию два раза: 4000 выиграла, два с половиной, бытовую технику выигрывала. Ощущение, когда выиграла - шок был, сразу не поняла. Но когда назвали, что Запорожская область, мой номер билета, я как раз смотрела эфир, зачеркивала циферки. Муж на улице был, подбежала, говорю: "Муж, я выиграла!", - сказала Светлана Громова, победительница лотереи "Лото-Забава".

Муж счастливой миллионерши в выигрыш тоже поверил не сразу.

"Сначала не поверил, а потом на нее только глянул - точно выиграла. Ну вот сразу такое, адреналин. Оно же как сироты сразу появились. А потом начали потихоньку привыкать", - отметил Николай Громов, муж победительницы лотереи "Лото-Забава ".

Счастливые супруги приняли участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ", которая традиционно предусматривает множество развлечений. На этот раз в рамках обзорной VIP-экскурсии по Киеву на белом лимузине пара посетила колесо обозрения на Контрактовой Площади. Также они приняли участие в профессиональной фотосессии, посещали статусные рестораны, спа-салон и жили в гостинице в центре столицы. А изюминкой стал "звездный" боулинг: впервые в истории на дорожках боулинг-клуба встретились команды ведущих "Лото-Забава" и участников "КЛУ БУ миллионеров "М.С.Л.". Кстати, выиграли именно Светлана и Николай Громовы.

"Мы решили с ведущими ближе познакомиться, такие приятные. Всегда мечтала", - сказала Светлана Громова.

Полученные средства новоиспеченные богачи собираются потратить на помощь детям, путешествия и покупку жилья.

"Решили детям помочь, ну жилье возьмем сыну и хотим поехать отдохнуть куда-то", - заявила женщина.

Кстати, в том же тиражи, когда Светлана получила заветный чек, в Украине появился новый, уже 324-й миллионер «Лото-Забава».