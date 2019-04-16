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Ко второму туру более 325 тыс. украинцев сменили место голосования - Слипачук

Правом временно сменить место голосования на выборах президента с 7 до 15 апреля воспользовались более 325 тыс. граждан

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила в Facebook .

Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием заявлений от украинцев о временной смене места голосования сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта, говорится в сообщении.

"Фактически с 7 до 15 апреля свое право временно сменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинцев", - написала Слипачук.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой (58 тыс. 968 заявлений) и Луганской областей (29 тыс. 784 заявлений).

Слипачук отметила, что по сравнению с процессом смены места голосования накануне первого тура выборов 31 марта, ко второму тур 21 апреля количество граждан, которые воспользовались своим правом, выросло на 9 тыс. 879 человек, то есть на 3,03% больше.

"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачи их участковым избирательным комиссиям", - сообщила глава ЦИК.

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