Ко второму туру более 325 тыс. украинцев сменили место голосования - Слипачук
Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила в Facebook .
Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием заявлений от украинцев о временной смене места голосования сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта, говорится в сообщении.
"Фактически с 7 до 15 апреля свое право временно сменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинцев", - написала Слипачук.
По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой (58 тыс. 968 заявлений) и Луганской областей (29 тыс. 784 заявлений).
Слипачук отметила, что по сравнению с процессом смены места голосования накануне первого тура выборов 31 марта, ко второму тур 21 апреля количество граждан, которые воспользовались своим правом, выросло на 9 тыс. 879 человек, то есть на 3,03% больше.
"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачи их участковым избирательным комиссиям", - сообщила глава ЦИК.
- Напомним, перед первым туром голосования, со 2 января до 25 марта 2019 года, сменили место голосования 315 тыс. 725 избирателей Украины.
- Из-за большого количества желающих сменить место голосования во второй тур на выборах президента Украины с 7 по 15 апреля в отделах Госреестра избирателей образовались огромные очереди .
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