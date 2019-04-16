Госдума РФ приняла закон об изоляции Интернета
16 апреля, 2019, 12:04
Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенный интернет"
Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.
Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.
Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.
Как отмечает " Медуза ", закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о криптографическая защита информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.
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