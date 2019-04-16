//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Госдума РФ приняла закон об изоляции Интернета

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенный интернет"

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Главной задачей этой инициативы называли обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Как отмечает " Медуза ", закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о криптографическая защита информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать