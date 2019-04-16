Французский прокурор назвал вероятную версию возгорания Нотр-Дам де Пари

16 апреля, 2019, 14:29

Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств поджога в Соборе Парижской Богоматери и они работают над предположением, что пожар возник случайно

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

По словам прокурора, расследование будет "долгим и сложным". Он отметил, что над делом работают пять следователей.

Прокурор также добавил, что будут допрошены работники из пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора, который ремонтировался к пожару. Там и вспыхнул огонь.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.

Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.

16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.

Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.