Французский прокурор назвал вероятную версию возгорания Нотр-Дам де Пари
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
По словам прокурора, расследование будет "долгим и сложным". Он отметил, что над делом работают пять следователей.
Прокурор также добавил, что будут допрошены работники из пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора, который ремонтировался к пожару. Там и вспыхнул огонь.
Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
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