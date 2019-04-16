Фаны "Альбасете" поддержали Зозулю

16 апреля, 2019, 12:35

Болельщики испанского "Альбасете" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю в матче против "Эльче"

Видео с матча изложенное на странице Antonio Alfaro в facebook.

На 10-й минуте игры (под 10-м номером играет украинский форвард) болельщики устроили Украинский Роману Зозули овацию и скандировали его имя на стадионе.

Матч "Альбасете" - "Эльче" завершился ничьей - 1: 1. Клуб Зозули находится на втором месте во втором испанском дивизионе и после 34 туров имеет в активе 61 очко.