Фаны "Альбасете" поддержали Зозулю
16 апреля, 2019, 12:35
Болельщики испанского "Альбасете" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю в матче против "Эльче"
Видео с матча изложенное на странице Antonio Alfaro в facebook.
На 10-й минуте игры (под 10-м номером играет украинский форвард) болельщики устроили Украинский Роману Зозули овацию и скандировали его имя на стадионе.
Матч "Альбасете" - "Эльче" завершился ничьей - 1: 1. Клуб Зозули находится на втором месте во втором испанском дивизионе и после 34 туров имеет в активе 61 очко.
- Напомним, испанский левый политик и депутат Европарламента Пабло Иглесиас назвал Украинскую Романа Зозулю неонацистом. Украинец подавать иск в суд .
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