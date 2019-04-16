Facebook "размышляет" над горизонтальной прокруткой новостной ленты

16 апреля, 2019, 19:27

Facebook тестирует горизонтальный способ прокрутки ленты новостей

Об этом сообщает TechCrunch , передает РБК-Украина.

Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.



Она обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter.