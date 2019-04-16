Facebook "размышляет" над горизонтальной прокруткой новостной ленты
16 апреля, 2019, 19:27
Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.
Facebook тестирует горизонтальный способ прокрутки ленты новостей
Об этом сообщает TechCrunch , передает РБК-Украина.
Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.
Она обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter.
Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 апреля 2019
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