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Facebook "размышляет" над горизонтальной прокруткой новостной ленты

Facebook тестирует горизонтальный способ прокрутки ленты новостей

Об этом сообщает TechCrunch , передает РБК-Украина.

Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.

Она обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter.

 

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