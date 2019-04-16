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Facebook отключает функцию перевода денег через Messenger


фото: pcworld
Социальная сеть Facebook отключит функцию денежных переводов в своем мессенджере с 15 июня 2019 года. В Украину услуга дойти не успела

Компания разослала сообщение об этом пользователям сервиса, рассказал бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра на своей странице в Twitter , опубликовав письмо.

В письме Facebook предупреждает пользователей, после 15 июня они не смогут отправлять и получать деньги от друзей и членов семьи. При этом пользователи смогут продолжить проводить другие транзакции на Facebook, например, отправлять пожертвования благотворительным организациям.

Представители Facebook так и не объяснили причин закрытия сервиса.

Напомним, Facebook запустила функцию денежных переводов между пользователями в Messenger в 2015 году. Сначала она была доступна только для жителей США, с 2017 года услугой могут воспользоваться пользователи из Великобритании и Франции.

Чтобы отправить деньги, нужно начать переписку, выбрать иконку с изображением значка доллара, затем нажать кнопку "Оплатить" и ввести данные банковской карты. Для получения средств достаточно открыть чат и ввести данные карты. Функция бесплатна для пользователей. Перевод мог идти от одного до трех рабочих дней.

#BREAKING Facebook is discontinuing P2P money transfers and payments within Messenger from 15 June 2019 pic.twitter.com/WRmpoVAGr6

- Matt Navarra (@MattNavarra) 16 апреля 2019
 
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