Facebook отключает функцию перевода денег через Messenger

16 апреля, 2019, 13:51

Социальная сеть Facebook отключит функцию денежных переводов в своем мессенджере с 15 июня 2019 года. В Украину услуга дойти не успела

Компания разослала сообщение об этом пользователям сервиса, рассказал бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра на своей странице в Twitter , опубликовав письмо.

В письме Facebook предупреждает пользователей, после 15 июня они не смогут отправлять и получать деньги от друзей и членов семьи. При этом пользователи смогут продолжить проводить другие транзакции на Facebook, например, отправлять пожертвования благотворительным организациям.

Представители Facebook так и не объяснили причин закрытия сервиса.

Напомним, Facebook запустила функцию денежных переводов между пользователями в Messenger в 2015 году. Сначала она была доступна только для жителей США, с 2017 года услугой могут воспользоваться пользователи из Великобритании и Франции.

Чтобы отправить деньги, нужно начать переписку, выбрать иконку с изображением значка доллара, затем нажать кнопку "Оплатить" и ввести данные банковской карты. Для получения средств достаточно открыть чат и ввести данные карты. Функция бесплатна для пользователей. Перевод мог идти от одного до трех рабочих дней.