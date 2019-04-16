Дожди и весенний ветер. Погода на сегодня
16 апреля, 2019, 06:30
16 апреля в Украине будет дождливо, но в некоторых областях с периодическим просветлением
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В западных областях есть вероятность дождей, от небольших до умеренных, температура воздуха будет достаточно низкой, +8 ... + 11.
В северной части Украины также есть вероятность дождей, + 11 ... + 14, но со свежим весенним ветром.
На востоке предполагается влажная воздушная масса, + 13 ... + 17.
В центре также будут выпадать периодические дожди, но будут и прояснения, от +11 до +17.
В южной части ожидается также дождь, который будет чередоваться с прояснениями, + 15 ... 18.
В Киеве ожидается погода переменчивая, с дождем и прояснениями, +11.
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