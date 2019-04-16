Дожди и весенний ветер. Погода на сегодня

16 апреля, 2019, 06:30

16 апреля в Украине будет дождливо, но в некоторых областях с периодическим просветлением

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западных областях есть вероятность дождей, от небольших до умеренных, температура воздуха будет достаточно низкой, +8 ... + 11.

В северной части Украины также есть вероятность дождей, + 11 ... + 14, но со свежим весенним ветром.

На востоке предполагается влажная воздушная масса, + 13 ... + 17.

В центре также будут выпадать периодические дожди, но будут и прояснения, от +11 до +17.

В южной части ожидается также дождь, который будет чередоваться с прояснениями, + 15 ... 18.

В Киеве ожидается погода переменчивая, с дождем и прояснениями, +11.