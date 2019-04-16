Данилюк не видит необходимости в дополнительном аудите НБУ, о котором ранее говорили в штабе Зеленского

16 апреля, 2019, 10:43

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Если говорить о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая организация, и это очень большое достижение за последние годы, Национальный банк стал независимым. И сейчас он намного меньше зависим от политических решений, чем это было пять лет назад", - сообщил Данилюк.

О необходимости проведения аудита, то, по мнению экс-главы Минфина, нужно руководствоваться исключительно законами Украины, которые регулируют этот вопрос.

"Мне трудно это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил он, отвечая на вопрос о необходимости какого-то дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.