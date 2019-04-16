Чиновник Киевоблэнерго за взятки ускорял подписание договоров, его взяла СБУ

16 апреля, 2019, 15:56

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от предпринимателей. За различные суммы взятки злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником восьмидесяти семи тысяч гривень от частного предпринимателя. Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.