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Charlie Hebdo вышел с карикатурой горящего Нотр-Дам на голове у Макрона

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку своего свежего номера пожару в парижском соборе Нотр-Дам

Ее снимок был опубликован в Twitter издание.

На обложке журнала изображена карикатура на президента Эммануэля Макрона с горящим на голове собором.

"Начинаю (реформы) по основам (также означает каркас здания - ред.)", - заявляет на ней французский лидер.

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