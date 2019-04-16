Charlie Hebdo вышел с карикатурой горящего Нотр-Дам на голове у Макрона
16 апреля, 2019, 14:32
Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку своего свежего номера пожару в парижском соборе Нотр-Дам
Ее снимок был опубликован в Twitter издание.
На обложке журнала изображена карикатура на президента Эммануэля Макрона с горящим на голове собором.
"Начинаю (реформы) по основам (также означает каркас здания - ред.)", - заявляет на ней французский лидер.
Incendie de Notre Dame: exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.- Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.
abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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