Березовец извинился перед послом Франции за "неуместную" шутку

16 апреля, 2019, 14:06

Политтехнолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец извинился перед послом Франции в Украине Изабель Дюмон из-за своего поста, в котором связал пожар в Соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского

Свои извинения он написал в Twitter .

"Я хотел бы заявить, что мой пост о трагедии Нотр-Даме был неуместным. ВС - это жемчужина всемирного наследия, и, конечно же, привязка его к украинским выборам могла повредить чувством многих людей", - прокомментировал Березовец свою "шутку" .

"Я хотел бы еще раз извиниться перед Изабель Дюмон. Это был тяжелый урок", - добавил он.

I'd like to state that my post on Norte-Dame tragedy was inappropriate. ND is a pearl of the world heritage and of course connecting it to Ukraine's elections might have hurt the feelings of many people. I would like to apologize once again @isabelledumont This was a hard lesson. - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 16 апреля 2019 г.

Политтехнологов извинился только перед Дюмон английском языке в Twitter, к тому большинство его сообщений публиковалась на русском и украинском языках. В то же время, в Facebook записи с извинениями у него нет. Ранее в FB он спрашивал , чем его "шутка" о Нотр-Дам отличается от шуток "95 Квартала". При этом он не извинился за нее, но заверил, что не хотел оскорблять чувства других.

Березовец, ведущий канала "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко, написал, что "Макронауочень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть".

Дюмон в своем твиттере прокомментировала сообщение Березовца: " Как вам не стыдно ?! Позор ".