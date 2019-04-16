Английский фанат сломал на стадионе ногу, празднуя гол
Об этом сообщает Yorkshire Evening Post.
18-летний фанат "Лидса" Мэтт Ричардсон после гола в ворота "Шеффилда" в поединке второго по уровню английского дивизиона сломал лодыжку, но остался на стадионе до финального свистка. Парень получил травму на 65-й минуте матча.
"Празднуя гол, я побежал вниз по ступеньках, пропустил одну и полетел вниз. Увидев свою ногу, подумал, что, наверное, мне нужно в больницу, но главным тогда было досмотреть матч. Я вызвал медиков, но дал понять, что остаюсь смотреть полные 90 минут. Меня больше интересовало то, что "Лидс" приближается к премьер-лиге", - заявил Ричардсон.
Болельщика сразу после матча увезли в больницу и успешно прооперировали.
За 4 тура до финиша "Лидс" занимает в Чемпионшипе второе место, дающее право напрямую попасть в премьер-лигу.
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