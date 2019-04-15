Задержаны трое подозреваемых в убийстве ювелира Киселева - фигуранта дела "бриллиантовых" прокуроров
Об этом на брифинге заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Украинская правда .
Отмечается, что правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве.
Читайте также: Кто и за что расстрелял в Киеве Сергея Киселева, которого связывают с делом "бриллиантовых" прокуроров?
"Через несколько недель расследования мы смогли выйти на преступную группу из трех человек, которые, вероятнее всего, совершили преступление... В субботу были задержаны преступники при попытке совершения еще одного преступления", - сказал Корищенко.
Он рассказал, что подозреваемые пытались совершить нападение на семью пострадавшего во время поминальных мероприятий через 40 дней после убийства Киселева.
Все задержанные - граждане Украины 1969, 1970 и 1975 рождения. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с погибшим.
Правоохранители будут требовать для них безальтернативного содержания под стражей.
- Напомним, 5 марта в Днепровском районе столицы неизвестный мужчина подошел к автомобилю Mercedes и выстрелил в водителя, когда тот садился в машину.
- Экс-заместитель Генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитым оказался Сергей Киселев, который узнал свои бриллианты (бывший владелец завода ювелирных изделии) в громком деле "бриллиантовых прокуроров".
- Генпрокуратура отрицает, что застреленный в Киеве 5 марта Сергей Киселев проходил свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".
- Впрочем, руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Киселев имеет отношение к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-