Задержаны трое подозреваемых в убийстве ювелира Киселева - фигуранта дела "бриллиантовых" прокуроров

15 апреля, 2019, 16:43

Правоохранители раскрыли убийство экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева, которого связывают с делом "бриллиантовых прокуроров"

Об этом на брифинге заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Украинская правда .

Отмечается, что правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве.

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"Через несколько недель расследования мы смогли выйти на преступную группу из трех человек, которые, вероятнее всего, совершили преступление... В субботу были задержаны преступники при попытке совершения еще одного преступления", - сказал Корищенко.

Он рассказал, что подозреваемые пытались совершить нападение на семью пострадавшего во время поминальных мероприятий через 40 дней после убийства Киселева.

Все задержанные - граждане Украины 1969, 1970 и 1975 рождения. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с погибшим.

Правоохранители будут требовать для них безальтернативного содержания под стражей.