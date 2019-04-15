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Изменение места голосования: из-за огромных очередей пункты регистрации пока не закрывают

Из-за большого количества желающих изменить место голосования ко второму туру на выборах президента Украины пункты проведения перерегистрации избирателей не закрываются даже после времени закрытия - 18:00

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Так, в Центре предоставления административных услуг Оболонского района в 17:00 в очереди стояли около 300 человек, а в 17:40 еще продолжали подходить новые желающие сменить место голосования.

При этом работники пункта советовали даже не заполнять заявления, мотивируя это нехваткой времени.

Нагадаємо, 15 квітня - останній день зміни місця голосування. Звичайний графік роботи пунктів Держреєстру виборців - до 18:00.

Раніше повідомлялося, що місце голосування перед другим туром вже змінили понад 250 тис. українців.

Напомним, 15 апреля - последний день смены места голосования. Обычный график работы пунктов Госреестра избирателей - до 18:00.

Ранее сообщалось, что место голосования перед вторым туром уже изменили более 250 тыс. украинцев.

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