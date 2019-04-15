Изменение места голосования: из-за огромных очередей пункты регистрации пока не закрывают
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
Так, в Центре предоставления административных услуг Оболонского района в 17:00 в очереди стояли около 300 человек, а в 17:40 еще продолжали подходить новые желающие сменить место голосования.
При этом работники пункта советовали даже не заполнять заявления, мотивируя это нехваткой времени.
Нагадаємо, 15 квітня - останній день зміни місця голосування. Звичайний графік роботи пунктів Держреєстру виборців - до 18:00.
Раніше повідомлялося, що місце голосування перед другим туром вже змінили понад 250 тис. українців.
Напомним, 15 апреля - последний день смены места голосования. Обычный график работы пунктов Госреестра избирателей - до 18:00.
Ранее сообщалось, что место голосования перед вторым туром уже изменили более 250 тыс. украинцев.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-