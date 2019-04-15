Индекс завтрака от Bloomberg: где для утренней трапезы надо работать дольше

15 апреля, 2019, 12:15

Индекс сравнивает, сколько жителям разных городов необходимо работать, чтобы купить стандартные продукты для утреннего приема пищи

Информационное агентство Bloomberg представило индекс завтрака, где сравнивается, сколько нужно работать жителям разных городов, чтобы обеспечить себе утреннюю трапезу.

Впервые индекс завтрака агентство представило в 2017-м. В нем оценивается стоимость завтрака, состоящего из стакана молока, одного яйца, двух кусков хлеба и порции фруктов. Цены в декабре 2018 года взяты из портала Numbeo.

Всего в рейтинг попало более 100 городов. Украинских среди них нет.

Согласно данным рейтинга, только в четырех городах - Женеве, Дубае, Берни и Люксембурге - стандартный завтрак обходится менее чем в 1% ежедневного дохода.

Согласно подсчету Bloomberg, жители Женевы отдают за стандартный утренний прием пищи всего 0,8% ежедневного дохода, или $ 1,82. Чтобы заработать на такой завтрак, им нужно работать всего 3,8 минуты. В Дубае и Берни жители платят за завтрак 0,96% ежедневного дохода - $ 0,97 и $ 1,44 соответственно.

С 20 самых доступных по стоимости завтрака городов пять были расположены в Швейцарии и пять - в Австралии.

Агентство отмечает, что, как правило, с ростом доходов доля расходов на продукты питания падает, даже если их абсолютная стоимость увеличивается.

Города с наименее доступными завтраками в основном расположены в Южной Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Африке.

В Аккре (Гана) и Лагосе (Нигерия) жителям нужно работать более двух часов, чтобы заработать на завтрак.