Wizz Air почти вдвое увеличил плату за приоритетную посадку и багаж
Об этом со ссылкой на обновленную информацию о собрании, опубликованную на сайте лоу-коста, сообщает avianews.
Ранее сбор на приоритетную посадку составлял 5-17 евро. Теперь диапазон сбора колеблется в пределах 5-30 евро.
Напомним, что оплата услуги приоритетной посадки позволяет пассажирам брать на борт самолета два предмета ручной клади: один большой с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.
Путешественники, в чей тариф не включена приоритетная посадка, могут бесплатно провезти лишь небольшую ручную кладь с габаритами до 40х30х20 см.
Также авиакомпания увеличила стоимость и на зарегистрированный багаж.
До этого малый зарегистрированный багаж до 10 кг стоил от 9 до 27 евро, теперь же стоимость от 9 до 36 евро за единицу.
Плата за зарегистрированный багаж весом в 20 и 32 кг так же увеличилась.
При формировании стоимости применяются динамические тарифы, то есть в зависимости от популярности направлений в летний сезон и во время праздников (Пасха, Рождество и Новый год) цена будет выше.
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Напомним, Антимонопольная служба Италии (AGCM) оштрафовала лоукост-перевозчиков на миллионы евро - ирландскую Ryanair и венгерский Wizz Air - из-за введения ими новых правил перевозки ручной клади.
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Антимонопольный комитет Украины также открыл дело на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков.
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