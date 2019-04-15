Wizz Air почти вдвое увеличил плату за приоритетную посадку и багаж

15 апреля, 2019, 14:03

Венгерская авиакомпания-лоукостер почти в два раза увеличила максимальную плату за услугу приоритетной посадки - с 17 до 30 евро

Об этом со ссылкой на обновленную информацию о собрании, опубликованную на сайте лоу-коста, сообщает avianews.

Ранее сбор на приоритетную посадку составлял 5-17 евро. Теперь диапазон сбора колеблется в пределах 5-30 евро.

Напомним, что оплата услуги приоритетной посадки позволяет пассажирам брать на борт самолета два предмета ручной клади: один большой с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Путешественники, в чей тариф не включена приоритетная посадка, могут бесплатно провезти лишь небольшую ручную кладь с габаритами до 40х30х20 см.

Также авиакомпания увеличила стоимость и на зарегистрированный багаж.

До этого малый зарегистрированный багаж до 10 кг стоил от 9 до 27 евро, теперь же стоимость от 9 до 36 евро за единицу.

Плата за зарегистрированный багаж весом в 20 и 32 кг так же увеличилась.

При формировании стоимости применяются динамические тарифы, то есть в зависимости от популярности направлений в летний сезон и во время праздников (Пасха, Рождество и Новый год) цена будет выше.

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