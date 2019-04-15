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Выборы в Финляндии: социал-демократы и крайне правые набрали почти поровну голосов


фото: REUTERS
В Финляндии прошли парламентские выборы, в которых принимали участие всего 19 партий, девять из которых представлены в нынешнем парламенте

Как сообщает DW, согласно предварительным результатам голосования, Социал-демократическая партия Финляндии набрала 17,7% голосов. Второе место заняли правые популисты из Истинных финнов - 17,5%, третье - консервативная Национальная коалиционная партия с 16,4% голосов. Либеральная партия Финляндский центр во главе с и.о. премьер-министром Юхой Сипилой получает 14,8% голосов, экологи из Зеленого союза - 10,8%. Остальные партии набрали менее 10% голосов.

Таким образом, по предварительным данным, Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, Истинные финны - 39 мест, Национальная коалиционная партия - 38, Финляндский центр - 31 Зеленый союз - 20.

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