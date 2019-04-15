ВСУ провели масштабные учения по противовоздушной обороне

15 апреля, 2019, 10:42

В субботу, 13 апреля, подразделения Объединенных сил провели масштабные учения по противовоздушной обороне

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Разведка Объединенных сил получила информацию о том, что на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации, в 20 километрах от государственной границы Украины, провели обучение по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Поэтому по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева военные провели учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск - от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

На отдельном участке полигона построили многоуровневую систему противовоздушной обороны. Система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства, получала и передавала на пункт управления информацию о средствах воздушного нападения.

Подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад.

Кроме того, состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям.

"Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил.

Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично" ", - говорится в сообщении.