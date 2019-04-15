//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ВСУ провели масштабные учения по противовоздушной обороне

В субботу, 13 апреля, подразделения Объединенных сил провели масштабные учения по противовоздушной обороне

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Разведка Объединенных сил получила информацию о том, что на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации, в 20 километрах от государственной границы Украины, провели обучение по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Поэтому по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева военные провели учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск - от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

На отдельном участке полигона построили многоуровневую систему противовоздушной обороны. Система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства, получала и передавала на пункт управления информацию о средствах воздушного нападения.

Подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад.

Кроме того, состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям.

"Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил.
Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично" ", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать