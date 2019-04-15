Встречу с Макроном инициировал штаб Зеленского, - СМИ

15 апреля, 2019, 12:31

Встречу Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном инициировал штаб кандидата

Об этом пишет французская газета Le Monde.

"По нашим данным, именно команда господина Зеленского выступила с инициативой, предложив французской стороне встречу. Для молодого кандидата, мечтающего стать" украинским Макроном", интерес очевиден: показать свою близость с популярным лидером в Украине и установить его международный статус", - говорится в сообщении.

В газете добавляют, что команда Владимира Зеленского сосредоточилась именно на Париже, так как считает, что Берлин поддерживает кандидатуру Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Макроном благодаря французскому философу Леви. Недавно Леви посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.