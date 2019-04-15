В Израиле впервые напечатали живое сердце в 3D-формате

Об этом сообщает Reuters.

Профессор университета Тал Двир напечатал с помощью 3D-принтера за три с половиной часа живое пульсирующее сердце, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец. Их планируют пересадить животным, чтобы проверить, как хорошо они работают. При этом размер сердца составляет два с половиной сантиметра - примерно, как сердце кролика.

"Это сердце сделано из человеческих клеток и специфических для пациента биологических материалов. В нашем процессе эти материалы служат биоиндикаторами, веществами из сахаров и белков, которые можно использовать для 3D-печати сложных моделей тканей", - отметил профессор Двир.

Для исследования была взята биопсия жировой ткани у пациентов, а трехмерная сеть внеклеточных макромолекул, таких как коллаген и гликопротеины, была обработана в гидрогель, который служил в качестве печатных "чернил". Дифференцированные клетки затем смешали с биочернилами, после чего 3D-принтер напечатал иммуносовместимые области сердца с кровеносными сосудами, а затем и все сердце, говорится в сообщении.

По словам профессора, следующим шагом будет научить сердце вести себя, как человеческое. Сначала 3D-сердца будут пересажены животным, а затем и людям.

"У нас есть надежда, что через 10 лет в лучших больницах мира появятся принтеры для органов, и эти процедуры будут проводиться регулярно", - подчеркнул Тал Двир.