В Иране женщину осудили за снятие хиджаба
Об этом сообщает DW.
Судьи признали женщину виновной в аморальном поведении и подстрекательстве к неповиновению.
О соответствующем решении сообщил адвокат осужденной.
Как отмечается, она "еще имеет право просить помилования" у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Вида Мавахед была одной из первых, кто начал кампанию протеста женщин против обязательного ношения хиджаба в Иране. Многие женщины в других городах Ирана последовали ее примеру и так же публично сняли хиджаб и выложили свои фотографии с непокрытой головой в социальных сетях.
Тогда такие акции протеста вызвали резонанс во всем мире. Однако волна протеста натолкнулась на жесткую реакцию органов власти: полицией было арестовано по меньшей мере 30 женщин.
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