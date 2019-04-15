В Иране женщину осудили за снятие хиджаба

15 апреля, 2019, 11:51

Иранский суд приговорил 32-летнюю Виду Мовахеди к одному году заключения за то, что два года назад она демонстративно сняла платок-хиджаб в центральной части Тегерана

Об этом сообщает DW.

Судьи признали женщину виновной в аморальном поведении и подстрекательстве к неповиновению.

О соответствующем решении сообщил адвокат осужденной.

Как отмечается, она "еще имеет право просить помилования" у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вида Мавахед была одной из первых, кто начал кампанию протеста женщин против обязательного ношения хиджаба в Иране. Многие женщины в других городах Ирана последовали ее примеру и так же публично сняли хиджаб и выложили свои фотографии с непокрытой головой в социальных сетях.

Тогда такие акции протеста вызвали резонанс во всем мире. Однако волна протеста натолкнулась на жесткую реакцию органов власти: полицией было арестовано по меньшей мере 30 женщин.