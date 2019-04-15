В США выразили обеспокоенность приговорами "украинским диверсантам" в Крыму
Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".
"Соединенные Штаты остаются озабоченными по поводу несправедливого заключения увеличивающегося числа жителей Крыма и других украинцев. 4 апреля так называемый суд Севастополя приговорил к 14 годам заключения двух членов базирующегося в Севастополе аналитического центра Владимира Дудку и Алексея Бессарабова по сомнительным обвинениям в "подрывной деятельности", - сказал Кемиан.
Он также отметил, что США продолжают следить за делом 24 крымскотатарских активистов, которые были арестованы по обвинению в терроризме в ходе рейдов 27-28 апреля.
"По словам наблюдателей неправительственных организаций, это был самый массовый арест с начала российской оккупации. И мы убеждены, что это был акт расправы за активность движения "Крымской солидарности"", - говорится в сообщении.
Кроме того Кемиан напомнил, что через две недели после арестов и отправки в Россию, только четверо из них получили доступ к адвокатам. Согласно информации, по меньшей мере трое из активистов были жестоко избиты.
"Мы призываем Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.
Он добавил, что Соединенные штаты требуют немедленного освобождения захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива.
- Напомним, Владимир Дудко задержали 9 ноября 2016 г. в Севастополе по очередному сфабрикованному делу "украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым.
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