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В США выполнил первый полет самый большой в мире самолет

В субботу, 13 апреля, над пустыней Мохаве, Калифорния, выполнил свой первый полет шестимоторный самолет Stratolaunch

Об этом сообщает CNN .

Этот самолет предназначен для запуска спутников на низкую околоземную орбиту.

Он сконструирован из двух фюзеляжей, размах крыльев составляет 117 метров, а длина судна 72,5 метра. Поэтому он является самым крупным самолетом в мире. До этого самым считался Ан-225 Мрия с размахом крыльев 88 метров.

Stratolaunch имеет шесть двигателей от Boeing 747.

Самолет планирует запустить первый спутник в 2020 году.

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