В США выполнил первый полет самый большой в мире самолет
15 апреля, 2019, 17:58
В субботу, 13 апреля, над пустыней Мохаве, Калифорния, выполнил свой первый полет шестимоторный самолет Stratolaunch
Об этом сообщает CNN .
Этот самолет предназначен для запуска спутников на низкую околоземную орбиту.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX- Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Он сконструирован из двух фюзеляжей, размах крыльев составляет 117 метров, а длина судна 72,5 метра. Поэтому он является самым крупным самолетом в мире. До этого самым считался Ан-225 Мрия с размахом крыльев 88 метров.
Stratolaunch имеет шесть двигателей от Boeing 747.
Самолет планирует запустить первый спутник в 2020 году.
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