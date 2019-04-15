В США скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

15 апреля, 2019, 10:05

В Нью-Йорке в возрасте 93 лет скончался лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине, американский нейробиолог Пол Грингард

Об этом говорится на сайте Рокфеллеровского университета, где он работал последние 36 лет.

Сообщается, что умер ученый, "который перевернул наше понимание взаимодействия клеток головного мозга и внес огромный вклад в лечение широкого спектра неврологических и психиатрических заболеваний".

Пол Грингард получил Нобелевскую премию в 2000 году совместно с Эриком Кендел и Арвид Карлссоном.

Их удостоили награды за открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе. Ученые доказали, что клетки мозга "передают сигналы" о движении, памяти и психическом состоянии. Их работы открыли пути для разработки способов лечения таких тяжелых и распространенных неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Полученные вместе с Нобелевской премией деньги ученый вложил в награду, названную в честь его матери. Ее иногда называют Нобелевской премией для женщин, она присуждается женщинам-ученым за выдающиеся достижения в области биомедицины.

Пол Грингард преподавал в нескольких университетах Великобритании (в том числе в Кембриджском), работал в американском Национальном институте здоровья и в Йельском университете. С 1983 года был профессором Рокфеллеровского университета.