В США редкая птица напала на человека и убила его

"Казуар, гигантская птица с длинными когтями на каждой ноге, убил своего владельца после того, как тот упал на заднем дворе своего дома в Гейнсвилле, штат Флорида", - говорится в сообщении.

Владелец птицы, 75-летний Марвин Гайос, позвонил в службу спасения 911 около 10 часов утра. Второй вызов поступил уже от другого лица с места происшествия, который сообщил о чрезвычайной ситуации, связанной с большой птицей, отметили в офисе шерифа.

Гайос был доставлен в местную больницу, где скончался. Правоохранители рассматривают версию, что смерть мужчины была случайной. По предварительной информации, он упал, а большая птица после этого напала на него.

При этом уточняется, что 75-летний мужчина разводил редких птиц. Казуар остается в собственности этого человека, пока местные правоохранители не завершат расследование.

Комиссия штата по вопросам охраны рыбы и дикой природы определяет казуаров как птиц II класса опасности. То есть, они представляют угрозу для людей и подпадают под конкретные требования по содержанию в клетке. Владельцы также должны иметь "значительный опыт" обращения с животными, отмечается в правилах.

Класс II является той же категории, что и аллигаторы, медоидни барсуки и пятнистые леопарды, а класс I включает более традиционных хищников - таких, как львы, тигры и медведи.

Казуар - это большая нелетающая птица, похожая на страуса эму. Казуар может бегать со скоростью до 50 км / ч. Рост птицы составляет до полутора метров, вес может достигать 72,5 кг. На каждой ноге птицы имеют по три когтя длиной до 10 см, уточнили в зоопарке Сан-Диего.