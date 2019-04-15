В США не исключают военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле
Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью CBS, передает РБК-Украина.
Помпео ответил на ремарку, что Госдеп попросил Пентагон подготовить варианты косвенного военного вмешательства для дополнительного давления на Николаса Мадуро, такие как совместные военные учения с Колумбией или Бразилией.
"Я не буду говорить о дискуссии, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - отметил он.
Госсекретарь также подчеркнул, что пока Штаты и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями.
"Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - отметил Помпео.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны.
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США.
- В защиту Мадуро выступила Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган назвал венесульського лидера своим "братом". Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- ЕС призвал Мадуро объявить в Венесуэле досрочные выборы .
- Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции.
- Российские наемники ППК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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