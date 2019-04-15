В США не исключают военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле

15 апреля, 2019, 19:17

США рассматривают все варианты влияния на ситуацию в Венесуэле, учитывая применение военного компонента

Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью CBS, передает РБК-Украина.

Помпео ответил на ремарку, что Госдеп попросил Пентагон подготовить варианты косвенного военного вмешательства для дополнительного давления на Николаса Мадуро, такие как совместные военные учения с Колумбией или Бразилией.

"Я не буду говорить о дискуссии, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что пока Штаты и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями.

"Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - отметил Помпео.