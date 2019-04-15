//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США не исключают военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле

США рассматривают все варианты влияния на ситуацию в Венесуэле, учитывая применение военного компонента

Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью CBS, передает РБК-Украина.

Помпео ответил на ремарку, что Госдеп попросил Пентагон подготовить варианты косвенного военного вмешательства для дополнительного давления на Николаса Мадуро, такие как совместные военные учения с Колумбией или Бразилией.

"Я не буду говорить о дискуссии, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что пока Штаты и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями.

"Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - отметил Помпео.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать