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В штабе Порошенко заявили, что президент сам решил пойти на "1+1" и это был экспромт


фото: twitter
Действующий президент Украины Петр Порошенко сам решил поехать на эфир канала "1+1"

Об этом заявил заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что 11 апреля Петр Порошенко провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире программы "Право на власть". Тогда шоумен говорил с вызовом и в конце бросил трубку.

У Березенко спросили, как принималось решение пойти на эфир и советовался ли Порошенко со своим штабом. На что Березенко ответил, что были разные мнения и понимания, что передача будет заангажированной.

"Было принято решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортный для Зеленского?", - сказал заместитель руководителя избирательного штаба главы государства.

"Более того, решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира. Фактически все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", - заявил он.

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Он сказал, что "команда поделилась примерно пополам".

"Одни говорили, что надо идти и обращаться к аудитории этого телеканала, потому что фактически "1+1" последние месяцы действовал как генератор грязной кампании против нас. Но аудитория "1+1" остается достаточно большой и патриотически настроенной. Мы убеждены, что среди зрителей этого канала есть и большое количество наших сторонников", - рассказал он.

В штабе кое-кто считал, что это рискованно. Звучали мнения, что ведущие могут вести себя некорректно, могут использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения и такой эфир выиграть невозможно

"Президент это отрезал и сказал: "Сегодня я должен обратиться ко всей аудиторий для того, чтобы украинцы объективно делали свой выбор 21-го числа", - рассказал он.

Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийском" 19 апреля. Петр Порошенко, в свою очередь, вызвал оппонента на дебаты на стадионе 14 апреля, но шоумен не пришел.

Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.

 

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