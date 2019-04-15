В Ровно восстановили отопительный сезон

15 апреля, 2019, 14:09

В Ровно отопительный сезон продлили до 16 апреля

Об этом сообщили на официальном сайте Ровенского городского совета и исполнительного комитета.

В частности, во вторник, 16 апреля, утром в Ровно ожидается низкая температура воздуха. В связи с этим предприятие "Ривнетеплоэнерго" выступило с инициативой продлить отопительный сезон.

"По данным гидрометцентра, который предусматривает, что завтра с утра будет очень низкая температура воздуха, предприятие "Ривнетеплоенерго" выступило с инициативой продлить отопительный сезон еще на один день для того, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях и учреждениях, где находятся дети" , - говорится в сообщении.

Сегодня, 15 апреля, городские власти выдадут соответствующее распоряжение. Отопление будет отключено 16 апреля после обеда.

По данным гидрометцентра именно с этого времени среднесуточная температура в области будет выше 8 ° C.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Украине похолодание.