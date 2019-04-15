В России осужденную поместили в штрафной изолятор за письмо в посольство Украины

15 апреля, 2019, 16:15

Администрация колонии российского города Ленинск поместила осужденную 27-летнюю студентку в штрафной изолятор за письмо в посольство Украины

Об этом сообщила мать заключенной Саиды Халиковой Разият Исабекова, передают российские СМИ.

По ее словам, дочь позвонила три дня назад и сообщила, что ее переводят в ШИЗО. Причиной наказания послужило письмо Саиды консулу Украины, в котором она попросила предоставить ей политическое убежище после освобождения. Срок заключения истекает через девять месяцев.

"К ней регулярно приезжают оперативники, оказывают на нее давление и пугают, что если она выйдет из колонии, ей, чтобы снова не оказаться за решеткой, придется зашивать карманы, снова посадят", - рассказала женщина.