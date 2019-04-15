В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел глобальный сбой

15 апреля, 2019, 09:33

14 апреля в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, который сказался на мессенджере Facebook

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные Downdetector.com.

Согласно данным сайта, отслеживающего отключения интернет-ресурсов, сбои в Facebook начались в 13:30 по киевскому времени и затронули многие части мира.

Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и из Филиппин, отмечает телеканал.

Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в Твиттере.

Напомним, Facebook купил Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014-м.

На сайте Facebook говорится, что количество активных ежедневных пользователей социальной сети превышает 1,52 млрд.