В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел глобальный сбой
15 апреля, 2019, 09:33
14 апреля в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, который сказался на мессенджере Facebook
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные Downdetector.com.
Согласно данным сайта, отслеживающего отключения интернет-ресурсов, сбои в Facebook начались в 13:30 по киевскому времени и затронули многие части мира.
Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и из Филиппин, отмечает телеканал.
Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в Твиттере.
Напомним, Facebook купил Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014-м.
На сайте Facebook говорится, что количество активных ежедневных пользователей социальной сети превышает 1,52 млрд.
- Напомним, последний раз Facebook и Instagram переживали масштабный сбой 13 марта этого года.
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