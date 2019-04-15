В оккупированном Крыму на экс-заводе Порошенко будут ремонтировать корабли России, - СМИ

15 апреля, 2019, 09:17

Предприятие "Севморзавод", которое до аннексии Крыма принадлежало президенту Украины Петру Порошенко, станет ремонтной базой Черноморского флота Российской Федерации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, севастопольский "Севморзавод" станет главной базой ремонта кораблей российского Черноморского флота.

В течение 2019 года оккупанты планируют разместить военные корабли в его доке.

Напомним, в апреля 2015 года года Российская Федерация "национализировала" завод Порошенко в Севастополе. По данным российского реестра, украинское предприятие зарегистрировали как собственность России под названием Государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской завод".

До этого в сентябре 2014 года оккупационная власть утверждала, что Порошенко выставил завод на продажу.

Позже завод стал филиалом российского центра судоремонта "Звездочка" по договору аренды на 49 лет. Кроме того, была утверждена также дорожная карта интеграции завода в структуру российской Объединенной судостроительной корпорации.

Морской завод располагается на двух производственных площадках общей площадью 53 гектара.