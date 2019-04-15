В Москве умерла вдова Милошевича

15 апреля, 2019, 12:09

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России на 77-м году жизни

Об этом сообщает DW.

Вдова бывшего главы государства умерла в российской клинике.

Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом относительно бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В марте 2006 года 64-летний Милошевич умер в тюрьме МТБЮ, после чего рассмотрение по нему было закрыто.

Сама Маркович еще в 2003 году покинула Сербию, власти которой обвинила ее в злоупотреблении служебным положением. В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. В 2008 году Маркович и ее сыну было предоставлено политическое убежище в России.