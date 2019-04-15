//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Москве умерла вдова Милошевича

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России на 77-м году жизни

Об этом сообщает DW.

Вдова бывшего главы государства умерла в российской клинике.

Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом относительно бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В марте 2006 года 64-летний Милошевич умер в тюрьме МТБЮ, после чего рассмотрение по нему было закрыто.

Сама Маркович еще в 2003 году покинула Сербию, власти которой обвинила ее в злоупотреблении служебным положением. В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. В 2008 году Маркович и ее сыну было предоставлено политическое убежище в России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать