В марте государство выплатило только часть субсидий: за остальными средствами никто не пришел
Об этом сообщил заместитель главы департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.
"Часть субсидиантов получает субсидию (те, кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка "Скорая копейка". Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены ", - сообщил Хабатюк.
По его словам, речь идет о сотнях миллионов гривен государственной помощи, за которой так никто и не обратился.
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Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и кому субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
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Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млрд грн - это примерно по 1680 грн в 3,5 млн домохозяйств.
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