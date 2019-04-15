В марте государство выплатило только часть субсидий: за остальными средствами никто не пришел

15 апреля, 2019, 11:22

Около 13% получателей субсидий, которые не получают пенсии, в течение марта не обратились в Ощадбанк за этой денежной помощью от государства

Об этом сообщил заместитель главы департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.

"Часть субсидиантов получает субсидию (те, кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка "Скорая копейка". Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены ", - сообщил Хабатюк.

По его словам, речь идет о сотнях миллионов гривен государственной помощи, за которой так никто и не обратился.