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В Китае умерла 90-летняя редкая черепаха с мягким панцирем


фото: flipboard
Известная гигантская черепаха с мягким панцирем Свайно умерла в Китае. Теперь черепах такого вида осталось 3 в мире

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 90-летняя черепаха женского пола умерла более чем через 24 часа после того, как китайские ученые совместно с международными экспертами попытались ее искусственно оплодотворить.

В медицинском документе говорится о том, что не было никаких осложнений от попытки искусственного оплодотворения, однако еще исследовательская группа проведет вскрытие, чтобы выяснить причину смерти.

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