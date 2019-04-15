В Китае умерла 90-летняя редкая черепаха с мягким панцирем

15 апреля, 2019, 17:02

Известная гигантская черепаха с мягким панцирем Свайно умерла в Китае. Теперь черепах такого вида осталось 3 в мире

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 90-летняя черепаха женского пола умерла более чем через 24 часа после того, как китайские ученые совместно с международными экспертами попытались ее искусственно оплодотворить.

В медицинском документе говорится о том, что не было никаких осложнений от попытки искусственного оплодотворения, однако еще исследовательская группа проведет вскрытие, чтобы выяснить причину смерти.