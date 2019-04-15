В Китае умерла 90-летняя редкая черепаха с мягким панцирем
15 апреля, 2019, 17:02
Известная гигантская черепаха с мягким панцирем Свайно умерла в Китае. Теперь черепах такого вида осталось 3 в мире
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 90-летняя черепаха женского пола умерла более чем через 24 часа после того, как китайские ученые совместно с международными экспертами попытались ее искусственно оплодотворить.
В медицинском документе говорится о том, что не было никаких осложнений от попытки искусственного оплодотворения, однако еще исследовательская группа проведет вскрытие, чтобы выяснить причину смерти.
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