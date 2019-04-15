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В Киеве леса упали на припаркованный Volvo

В понедельник, 15 апреля, в Печерском районе Киева обрушились леса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел по ул. Московской. В момент падения на лесах находились двое работников.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако - не без повреждений. Металлические конструкции упали прямо на припаркованный на тротуаре Volvo XC60.

Следствие будет выяснять, упали ли металлоконструкции за шквального ветра или из-за халатности строителей.

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