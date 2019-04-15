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В Канаде мужчина расстрелял прихожан в церкви

В канадском городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия) один человек погиб во время стрельбы в церкви

Об этом сообщает CBC.

Мужчина вошел в церковь во время молитвы и открыл огонь по прихожанам. 25-летнего подозреваемого повалили на землю несколько человек, после чего он был задержан полицейскими.

Погиб старейшина церкви Гордон Парментер, другого пострадавшего доставили в больницу. Мотивы нападения неизвестны. По данным полиции, убийца был знаком с жертвами.

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