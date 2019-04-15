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В ГПУ опровергли сообщения о передаче РФ подозреваемого в убийстве главреда Forbes

Украина не передавала России Магомеда Дукузова, которого подозревают в убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова

Об этом сообщила Генпрокуратура Украины в ответ на запрос "Радио Свобода" .

В ведомстве отметили, что ГПУ приняла выдать Дукузова 8 ноября 2017 г.

"Однако фактическая передача указанного лица отсрочена до принятия окончательного решения в уголовном производстве по обвинению Дукузова М.И. в совершении преступлений на территории Украины, отбыванию наказания по приговору украинского суда или освобождению от наказания на любых законных основаниях", - рассказали в ГПУ, не уточнив, о каких именно преступлениях идет речь.

  • Напомним, осенью 2017 года в Киеве задержали подозреваемого в убийстве гражданина США Пола Хлебникова.
  • Российские СМИ заявили, что Украина отдала РФ подозреваемого в убийстве главреда российского Forbes.
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