В ГПУ опровергли сообщения о передаче РФ подозреваемого в убийстве главреда Forbes

15 апреля, 2019, 19:35

Украина не передавала России Магомеда Дукузова, которого подозревают в убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова

Об этом сообщила Генпрокуратура Украины в ответ на запрос "Радио Свобода" .

В ведомстве отметили, что ГПУ приняла выдать Дукузова 8 ноября 2017 г.

"Однако фактическая передача указанного лица отсрочена до принятия окончательного решения в уголовном производстве по обвинению Дукузова М.И. в совершении преступлений на территории Украины, отбыванию наказания по приговору украинского суда или освобождению от наказания на любых законных основаниях", - рассказали в ГПУ, не уточнив, о каких именно преступлениях идет речь.