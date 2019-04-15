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В Днепре в больнице скончался 20-летний военный медик

15 апреля около 8:00 в Днепре в больнице имени Мечникова умер 20-летний боец-доброволец и парамедик из Мариуполя Николай Волков

Об этом подтвердили в больнице, передает "Радио Свобода".

По информации медиков, боец умер от сквозного ранения в голову. Несколько последних дней он провел в коме.

Руководитель батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич уточнила, что Николай Волков с позывным "Смурфик" служил в батальоне "Госпитальеры", был бойцом 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Николай Волков был ранен на Донбассе 10 апреля, снайперская пуля повредила ему большую часть головного мозга. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Боец служил в зоне боевых действий на Донбассе с июля 2018 года, а с осени выполнял также функции добровольца-парамедика.

Прощание с бойцом состоится в среду, 17 апреля. Его похоронят в родном Мариуполе, на Аллее славы Старокрымского кладбища.

 

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