В Днепре в больнице скончался 20-летний военный медик
Об этом подтвердили в больнице, передает "Радио Свобода".
По информации медиков, боец умер от сквозного ранения в голову. Несколько последних дней он провел в коме.
Руководитель батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич уточнила, что Николай Волков с позывным "Смурфик" служил в батальоне "Госпитальеры", был бойцом 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии.
Николай Волков был ранен на Донбассе 10 апреля, снайперская пуля повредила ему большую часть головного мозга. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.
Боец служил в зоне боевых действий на Донбассе с июля 2018 года, а с осени выполнял также функции добровольца-парамедика.
Прощание с бойцом состоится в среду, 17 апреля. Его похоронят в родном Мариуполе, на Аллее славы Старокрымского кладбища.
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