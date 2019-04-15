В Дании антиисламские протесты переросли в столкновения: десятки задержанных

"23 человека были арестованы в результате вчерашних беспорядков, которые включали столкновения с участием полиции, многочисленные поджоги и кровопролития - в основном в районе Копенгагена Нерребро и в других районах столицы Дании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспорядки в нескольких районах Копенгагена начались в воскресенье во второй половине дня после того, как ультраправый активист и ожесточенный критик ислама Расмус Палудан провел антиисламскую демонстрацию. На одной из таких акций ранее жгли Коран.

Беспорядки сопровождались поджогами автомобилей, количество которых, по информации полиции, достигло 70.

Отмечается, что демонстранты бросали в полицейских камни, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.