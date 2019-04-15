//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии расследуют дело о похищении Тигипко своих внуков

Скотланд-Ярд расследует дело в отношении одного из самых богатых и влиятельных людей Украины из-за похищения и вывоза двух внуков с британским гражданством из Великобритании в Украину

Об этом сообщает BBC Украина.

Судья постановил, что банкир и промышленник Сергей Тигипко помогал своей дочери Анне игнорировать решение Высокого суда Лондона и оставаться в Киеве, говорится в сообщении.

Отмечается, что суд приказал госпоже Тигипко вернуться в Лондон, где живет отец детей, который имеет британское гражданство, чтобы они могли с ним видеться.

Сама госпожа Тигипко говорит: все что она сделала с тех пор, как муж бросил ее в 2015 году, "было во благо ее детей и ни для кого больше". Она добавила, что дети были "счастливы и сейчас живут в Украине", пишет издание.

Отмечается, что имена Сергея и Анны Тигипко разрешено публично объявить после исключительного для подобных дел решения судьи.

Отмечается, что, по мнению суда, дети "испытывали вред" из-за развода с отцом. Судья постановил, что публичность может заставить мать и деда вернуть детей.

Анна Тигипко встретилась с отцом детей в 2010 году, а вышла замуж за него в 2012-м. Они поселились в Северном Лондоне и родили двух дочерей. Но в конце 2015 года отец объявил о расторжении брака, говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала Анна Тигипко была вполне не прочь остаться в Лондоне. Она основала клинику на Харли-стрит. С помощью матери она купила за 9 млн фунтов стерлингов дом в Хэмпстеде, одном из самых дорогих районов столицы, популярном среди русскоязычных.

По данным издания, отец детей жил рядом со своей новой женой. Но потом Анна Тигипко также встретила нового мужчину и вышла за него замуж в 2017 году в Украине.

В ноябре 2017 г. она взяла девочек в поездку в Киев - и осталась в Украине, нарушив таким образом соглашение с их отцом. Она продала дом в Хэмпстеде и отказалась от бизнеса на Харли-стрит, отмечает издание.

Отмечается, что в апреле 2018 г. Высокий суд постановил, что она должна вернуться в Лондон, но она последовательно игнорировала неоднократные постановления суда.

Судья Джастин Мостин обнаружил, что ему в этом помогал ее отец Сергей. Он был полностью удовлетворен "его активным соучастием", заявил он в своем постановлении. Поскольку никакого прогресса в деле не было, отец девочек сделал исключительный шаг и попросил назвать имена дедушки и матери. Он надеялся, что это побудит их вернуть детей, говорится в сообщении.

Сергей Тигипко - один из самых богатых и влиятельных людей в Украине. Миллиардер был союзником бывшего президента Украины Виктора Януковича и был вице-премьером в его администрации, а также дважды сам баллотировался на пост президента. В последние годы Тигипко сосредоточился на своих бизнес-интересах, и сказал суду, что он больше не имеет политических интересов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать