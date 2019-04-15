В Британии расследуют дело о похищении Тигипко своих внуков

15 апреля, 2019, 19:51

Скотланд-Ярд расследует дело в отношении одного из самых богатых и влиятельных людей Украины из-за похищения и вывоза двух внуков с британским гражданством из Великобритании в Украину

Об этом сообщает BBC Украина.

Судья постановил, что банкир и промышленник Сергей Тигипко помогал своей дочери Анне игнорировать решение Высокого суда Лондона и оставаться в Киеве, говорится в сообщении.

Отмечается, что суд приказал госпоже Тигипко вернуться в Лондон, где живет отец детей, который имеет британское гражданство, чтобы они могли с ним видеться.

Сама госпожа Тигипко говорит: все что она сделала с тех пор, как муж бросил ее в 2015 году, "было во благо ее детей и ни для кого больше". Она добавила, что дети были "счастливы и сейчас живут в Украине", пишет издание.

Отмечается, что имена Сергея и Анны Тигипко разрешено публично объявить после исключительного для подобных дел решения судьи.

Отмечается, что, по мнению суда, дети "испытывали вред" из-за развода с отцом. Судья постановил, что публичность может заставить мать и деда вернуть детей.

Анна Тигипко встретилась с отцом детей в 2010 году, а вышла замуж за него в 2012-м. Они поселились в Северном Лондоне и родили двух дочерей. Но в конце 2015 года отец объявил о расторжении брака, говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала Анна Тигипко была вполне не прочь остаться в Лондоне. Она основала клинику на Харли-стрит. С помощью матери она купила за 9 млн фунтов стерлингов дом в Хэмпстеде, одном из самых дорогих районов столицы, популярном среди русскоязычных.

По данным издания, отец детей жил рядом со своей новой женой. Но потом Анна Тигипко также встретила нового мужчину и вышла за него замуж в 2017 году в Украине.

В ноябре 2017 г. она взяла девочек в поездку в Киев - и осталась в Украине, нарушив таким образом соглашение с их отцом. Она продала дом в Хэмпстеде и отказалась от бизнеса на Харли-стрит, отмечает издание.

Отмечается, что в апреле 2018 г. Высокий суд постановил, что она должна вернуться в Лондон, но она последовательно игнорировала неоднократные постановления суда.

Судья Джастин Мостин обнаружил, что ему в этом помогал ее отец Сергей. Он был полностью удовлетворен "его активным соучастием", заявил он в своем постановлении. Поскольку никакого прогресса в деле не было, отец девочек сделал исключительный шаг и попросил назвать имена дедушки и матери. Он надеялся, что это побудит их вернуть детей, говорится в сообщении.

Сергей Тигипко - один из самых богатых и влиятельных людей в Украине. Миллиардер был союзником бывшего президента Украины Виктора Януковича и был вице-премьером в его администрации, а также дважды сам баллотировался на пост президента. В последние годы Тигипко сосредоточился на своих бизнес-интересах, и сказал суду, что он больше не имеет политических интересов.