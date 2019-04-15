В аэропорту Одессы ремонтируют самолет Каддафи - СМИ

15 апреля, 2019, 08:50

В Одесском международном аэропорту на ремонте стоит самолет, на котором летал ливийский руководитель Муаммар Каддафи

Об этом сообщает издание Думская.

"Редкий самолет Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский диктатор Муаммар Каддафи, вот уже несколько месяцев находится в международном аэропорту "Одесса", - говорится в сообщении.

По информации издания, машина, которая принадлежит государству Ливия, проходит текущий ремонт в частных авиаремонтных мастерских, расположенных на территории воздушной гавани.

"Думская" отмечает, что самолет Ан-74ТК-300Д построен всего в трех экземплярах, и все они использовались для перелетов первых лиц.

Первый такой "членовоз" (регистрационный номер UR-AWB) выпустило 2003 Харьковское государственное авиационное производственное предприятие для украинского президентского авиаотряда. Второй (5A-CAA) был передан правительству Ливии, которое тогда еще называлось Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Третий борт (RDPL-34020) поставили в Лаос, где он разбился 17 мая 2014 года.

Так, в настоящее время действующих Ан-74ТК-300Д осталось только два (UR-AWB и 5A-CAA).

В Одессе находится второй самолет 5A-CAA. Его заказывал в Украине лично полковник Каддафи, который летал на нем до начала гражданской войны 2011 года.

Издание сообщает, что это VIP-модификация самолета Ан-72/74. Самолет даже внешне сильно отличается от своих старших собратьев. Он не требует укороченного взлета и малой дистанции пробега, поэтому двигатели, которые на Ан-72/74 находились в центроплане (за это он был прозван чебурашкой), опустили под крыло, разместив на пилонах.

Благодаря этому машина стала менее шумной и более экономичной. Для удобства "випов" разработали специальный салон - шикарные кожаные кресла, инкрустация, элементы из ценных пород древесины и двухуровневое освещение потолка, что позволяет создавать эффект ночного звездного неба.

В феврале 2011 года, во время операции международных сил против ливийского диктатора, самолет был поврежден осколками бомб, но уже к лету его отремонтировали. После убийства полковника в Ливии образовалось несколько различных правительств, воюющих друг с другом. Борт 5A-CAA использует международно признанное Правительство национального согласия (единства).

За 10 лет эксплуатации самолет сменил несколько ливрей (расцветок) и обслуживался на харьковском заводе. Сейчас ХГАПП переживает сложное время, поэтому "ливиец" оказался на ремонте в Одессе.

Фото: "Думская"