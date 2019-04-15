Украинский теннисист значительно улучшил позиции в мировом рейтинге

15 апреля, 2019, 13:24

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал 115 ракеткой мира, добавив сразу девять позиций в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) за 15 апреля

Об этом сообщается на сайте организации.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский на прошлой неделе дошел до финала Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань), где уступил австрийцу Денису Новаку. Это придало спортсмену баллов в мировом рейтингту.

Другие украинские теннисисты занимают следующие места: Илья Марченко - 393, Александр Долгополов - 499, Артем Смирнов - 525, Владислав Манафов - 580, Данила Калиниченко - 595.

В первой десятке АТР все произошло без изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович. На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль, а на третьем - немец Александр Зверев.

Смотрите обновленный рейтинг лучших теннисистов мира .