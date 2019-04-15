Украинского тренера собираются навсегда отстранить от футбола за договорные матчи

15 апреля, 2019, 08:54

Известного украинского тренера Александра Севидова могут отстранить от футбола за договорные матчи

Об этом рассказал ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.

"В рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам, навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент "Сум". И еще один человек, который работал во многих украинских клубах - Александр Севидов. Решение о их дисквалификации появится в ближайшее время", - заявил Денисов.

Ранее ПФК "Сумы", где работал Александр Севидов, лишили профессионального статуса участием в договорных матчах.