Украинского тренера собираются навсегда отстранить от футбола за договорные матчи
15 апреля, 2019, 08:54
Известного украинского тренера Александра Севидова могут отстранить от футбола за договорные матчи
Об этом рассказал ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.
"В рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам, навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент "Сум". И еще один человек, который работал во многих украинских клубах - Александр Севидов. Решение о их дисквалификации появится в ближайшее время", - заявил Денисов.
Ранее ПФК "Сумы", где работал Александр Севидов, лишили профессионального статуса участием в договорных матчах.
- Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно отстранил от футбола трех украинских игроков за участие в договорных матчах.
- Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных.
- Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
- Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
- Правоохранители провели более 50 обысков в 9 областях Украины по делу об организации договорных футбольных матча.
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