У Порошенко рассказали, останется ли он в политике в случае проигрыша во втором туре выборов

15 апреля, 2019, 12:37

Об этом заявил заместитель руководителя избирательного штаба действующего президента Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

В частности, журналист спросил у Березенко о том, есть ли у Порошенко желание стать противовесом новому президенту. К примеру, стать премьер-министром или пойти в парламент.

"Я не могу говорить за Петра Алексеевича. Могу сказать точно, что он останется в украинской политике", - сказал он.

Он также сказал, что в штабе БПП не рассматривают вариант проигрыша во втором туре президентских выборов.

"Порошенко сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины. Он сделает все, чтобы свой собственный дипломатический опыт использовать для того, чтобы санкции из России не были сняты. Он точно не оставит Украину и он будет помогать всеми возможными ему средствами", - заявил Березенко.