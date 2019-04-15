У Порошенко рассказали, останется ли он в политике в случае проигрыша во втором туре выборов
Об этом заявил заместитель руководителя избирательного штаба действующего президента Сергей Березенко, передает "Украинская правда".
В частности, журналист спросил у Березенко о том, есть ли у Порошенко желание стать противовесом новому президенту. К примеру, стать премьер-министром или пойти в парламент.
"Я не могу говорить за Петра Алексеевича. Могу сказать точно, что он останется в украинской политике", - сказал он.
Он также сказал, что в штабе БПП не рассматривают вариант проигрыша во втором туре президентских выборов.
"Порошенко сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины. Он сделает все, чтобы свой собственный дипломатический опыт использовать для того, чтобы санкции из России не были сняты. Он точно не оставит Украину и он будет помогать всеми возможными ему средствами", - заявил Березенко.
- Напомним, что 27 октября 2016 года Порошенко рассказал, что мечтает работать депутатом Европарламента от Украины-члена ЕС после завершения работы на посту президента.
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