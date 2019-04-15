Трамп призвал действовать быстро из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
15 апреля, 2019, 21:50
Президент США Дональд Трамп отреагировал на пожар в Соборе Богоматери в Париже
Об этом он написал в Twitter.
"Так ужасно наблюдать за пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Нужно действовать быстро", - написал он.
So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.
"Сердце разрывается от тоски за парижан, увидев пожар Нотр-Дам. Молюсь за безопасность всех", - написала первая леди США Мелания Трамп.
My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone's safety.- Melania Trump (@FLOTUS) 15 апреля 2019 г.
- Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
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