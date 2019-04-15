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Трамп призвал действовать быстро из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пожар в Соборе Богоматери в Париже

Об этом он написал в Twitter.

"Так ужасно наблюдать за пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Нужно действовать быстро", - написал он.

"Сердце разрывается от тоски за парижан, увидев пожар Нотр-Дам. Молюсь за безопасность всех", - написала первая леди США Мелания Трамп.

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