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Совет ЕС утвердил новые правила рынка газа, касающиеся "Северного потока-2"


фото: EPA
Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, который заседает сегодня в Люксембурге, одобрил обновленную газовую директиву

Трансляция ведется на сайте Совета ЕС.

Одобрение документа прошло без обсуждения.

Теперь обновленную директиву опубликуют в Официальном журнале ЕС. Изменения вступят в силу через 20 дней после публикации. У стран-членов ЕС будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с обновленной директивой.

Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС.

После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

В частности, согласно европейским правилам, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

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