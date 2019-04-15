Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Великобритании

15 апреля, 2019, 16:38

Город Солсбери, в котором год назад отравили экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипача и его дочь, назвали лучшим местом для проживания в Великобритании в 2019 году

Рейтинг составило издание The Sunday Times .

Как отметил один из авторов рейтинга, Солсбери получил первое место в том числе и благодаря "настоящему коллективному духу", который продемонстрировали жители после громких отравлений в марте 2018 года.

В некоторых районах города все еще продолжаются уборки после загрязнения веществом "Новичок", однако "приходить в себя и становиться еще сильнее - это верный признак особого сообщества, и одна из причин, почему мы выбрали Солсбери как лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году".

Также среди преимуществ города отмечены близость к морскому побережью и Лондону, историческая застройка, которая хорошо сохранилась, и высокий уровень образовательных и культурных учреждений.