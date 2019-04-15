Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Великобритании
Рейтинг составило издание The Sunday Times .
Как отметил один из авторов рейтинга, Солсбери получил первое место в том числе и благодаря "настоящему коллективному духу", который продемонстрировали жители после громких отравлений в марте 2018 года.
В некоторых районах города все еще продолжаются уборки после загрязнения веществом "Новичок", однако "приходить в себя и становиться еще сильнее - это верный признак особого сообщества, и одна из причин, почему мы выбрали Солсбери как лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году".
Также среди преимуществ города отмечены близость к морскому побережью и Лондону, историческая застройка, которая хорошо сохранилась, и высокий уровень образовательных и культурных учреждений.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
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