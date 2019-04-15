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Скандальный гольфист выиграл турнир серии Мастерс впервые за 14 лет


фото: cronos-golf.ru
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на турнире US Masters впервые за 14 лет

Об этом сообщает AP .

Это его первая победа на турнире серии Мастерс за 14 лет. В последний раз он побеждал на US Open-2005.

Всего гольфист 5 раз побеждал на турнирах серии Мастерс: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.

В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем. Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

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