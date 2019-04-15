Скандальный гольфист выиграл турнир серии Мастерс впервые за 14 лет
Об этом сообщает AP .
Это его первая победа на турнире серии Мастерс за 14 лет. В последний раз он побеждал на US Open-2005.
Всего гольфист 5 раз побеждал на турнирах серии Мастерс: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.
В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем. Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).
За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.
Roaring back. #themasters pic.twitter.com/nlTwxWJW8X- Masters Tournament (@TheMasters) 14 апреля 2019 г.
- Напомним, американский гольфист Тайгер Вудс был арестован во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии .
Читайте также
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-